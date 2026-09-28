GT4 AM, Damante-Maccari terzi a Valencia e ancora leader: weekend difficile ma podio salva-campionato

Un fine settimana in salita per i due, costretti a correre con una Alpine GT4 noleggiata e gestita da un altro team della stessa categoria.

Gela. Si chiude con un podio che vale oro il terzo appuntamento stagionale per la coppia Damante-Maccari sul circuito di Valencia, al termine di un weekend complicato. Un fine settimana in salita per i due, costretti a correre con una Alpine GT4 noleggiata e gestita da un altro team della stessa categoria. Una soluzione d'emergenza resasi necessaria dopo il guasto dell'Alpine del team Tuder Motorsport nell'ultima gara del Campionato Italiano GT4, che non ha permesso di avere la vettura pronta in tempo per la trasferta spagnola.

Nonostante il buon approccio del venerdì nelle prove libere, il duo ha faticato a trovare la performance in qualifica su gomma nuova, pagando il lavoro di adattamento last-minute alla vettura non di proprietà. A complicare tutto, poi, i problemi meccanici in entrambe le gare. Sia in Gara 1 che in Gara 2 Damante e Maccari hanno dovuto fare i conti con gravi noie al cambio e successivamente al turbo, che hanno di fatto impedito di lottare per la vittoria e li hanno costretti a una gara di contenimento.

“È stato un weekend complesso e difficile da mandar giù. Dopo un bel primo approccio nel venerdì di prove libere, il resto del weekend è stato veramente complicato. In qualifica ci è mancata performance su gomma nuova, probabilmente per un auto non al meglio, nonostante il lavoro di adattamento fatto con il nostro ingegnere al nuovo mezzo arrivato qui a valencia e non di proprietà del team tuder, ma solo noleggiato da terzi - dichiara Damante -. Come se non bastasse sia in gara 1 che nella 2 abbiamo sofferto di gravi noie meccaniche al cambio e successivamente al turbo, e non posso che essere triste e deluso da tutto ciò. L'unica consolazione è essere arrivati sul podio e aver racimolato punti preziosissimi per il campionato. La testa è già all'ultima di campionato a Misano, per rifarci da questo weekend dal sapore amaro”.