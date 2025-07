Grisanti: "Pd dimentica il passato e i disastri che ha causato nella sanità cittadina"

"Le dichiarazioni della segreteria del Pd, che attacca Fratelli d’Italia e l’onorevole Scuvera, sono l’ennesimo tentativo maldestro di riscrivere la storia politica di questa città", dice Grisanti

Gela. La sanità divide e se i dem attaccano a testa bassa il parlamentare Ars Scuvera e il suo partito, FdI, non manca la stoccata meloniana. Il coordinatore cittadino del partito, Pierpaolo Grisanti, ricorda il peso che il Partito democratico ha avuto nella gestione della sanità cittadina. "Ancora una volta il Partito Democratico si distingue per la sua abilità nel distribuire responsabilità

strumentalizzando cinicamente una questione delicata come quella sanitaria e dimenticando, con

sorprendente leggerezza, il proprio passato, incappando in una incomprensibile amnesia storica. Le dichiarazioni della segreteria del Pd, che attacca Fratelli d’Italia e l’onorevole Scuvera, sono l’ennesimo tentativo maldestro di riscrivere la storia politica di questa città. È davvero singolare che il Pd - dice Grisanti - partito che ha governato questa città per decenni lasciando dietro di sé una scia di disastri amministrativi, economici e sociali, oggi si erga a paladino della sanità locale. Il passato purtroppo non si cancella e quello che oggi viviamo è frutto e conseguenza diretta di quella politica, della quale il Pd e i suoi autorevoli esponenti sono stati assoluti protagonisti. Fratelli d’Italia, con la sua giovane classe dirigente, forse e sicuramente meno esperiente dei veterani democratici, è concretamente impegnata nelle sedi istituzionali competenti nella difesa dell’ospedale e dei servizi sanitari, senza cercare visibilità né polemiche sterili, con la consapevolezza che il lavoro parlamentare si misura sulla capacità di incidere positivamente nel rispetto delle regole e con

dialogo istituzionale, non sulla capacità di ottenere favoritismi territoriali". Ironicamente, Grisanti sottolinea che "viene da pensare sia meglio non riuscire a incidere

piuttosto che incidere come hanno saputo fare loro, visti i risultati tangibili e non contestabili. Sarebbe

stato meglio, infatti, se loro non avessero inciso affatto sulle sorti di questa città".