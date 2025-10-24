Greenstream, per gli interventi di ammodernamento ok Regione su valutazione di incidenza

Il Greenstream, che attraverso la società madre fa parte dei siti locali di Eni, è uno dei punti nevralgici per il gas in Italia, dato che assicura approvvigionamenti dal nord Africa

Gela. Il Greenstream, da anni, si pone come terminale per il gas, che arriva nell'area locale dalle coste del nord Africa. Avevamo riferito del progetto di ammodernamento del sistema presente in contrada Bulala, avanzato dalla società di riferimento, la “Greenstream B.V.-Gela Branch”, con sede legale in Olanda. Dalla Regione, attraverso il dipartimento ambiente, è stato emesso un provvedimento che indica come conclusa la valutazione di incidenza, “con parere positivo”. Il dipartimento ambiente, nel motivare il provvedimento, richiama il parere rilasciato dalla commissione tecnico specialistica, che a sua volta ha concluso favorevolmente la disamina della documentazione inoltrata a Palermo per gli interventi. Sono previste attività nell'area trappola di ricezione. Nella documentazione, si precisa che dal 2008 si registrano “anomalie nel funzionamento delle valvole di linea e nella trappola di ricevimento presenti nel terminale di Gela”. Verranno rimpiazzate, dato che “non hanno una corretta tenuta di pressione”. Si fa richiamo a “trafilamenti nel tratto di tubazione a valle e non verso l'atmosfera”. Verranno sostituite per avere una “migliore integrità di tenuta”. Il Greenstream, che attraverso la società madre fa parte dei siti locali di Eni, è uno dei punti nevralgici per il gas in Italia, dato che assicura approvvigionamenti dal nord Africa e da diversi mesi si colloca in un contesto territoriale, nel quale inizia a incidere pure la produzione a mare dei giacimenti “Argo-Cassiopea”, sempre su investimento Eni. Per gli uffici regionali, la valutazione di incidenza, finalizzata agli interventi sul gasdotto che collega l'area locale a quella nordafricana, si conclude con parere positivo. Da tempo, il sindaco Terenziano Di Stefano ha riaperto il capitolo Greenstream, puntando a ristori per la città, attraverso vere e proprie royalties, a oggi mai versate per l'attività del sistema.