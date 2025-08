Greenstream, per gli interventi continua iter in Regione: verifiche affidate a Cts

L'azienda intende ammodernarlo mentre l'amministrazione comunale attende risposte sul riconoscimento di compensazioni economiche

Gela. L'iter tecnico per la Valutazione di incidenza è iniziato negli scorsi mesi. Al centro della disamina c'è il progetto per interventi sul greenstream, che trasporta il gas dalle coste del nord Africa a quelle locali. E' un'infrastruttura fondamentale per gli approvviggionamenti e a livello locale si affianca a un'altra fonte, di nuovo conio, quella di “Argo-Cassiopea”, ulteriore investimento, ormai concretizzato, imperniato sul gas. Le carte per gli interventi sul greenstream sono state trasmesse in Regione, come abbiamo riferito. Attualmente, la pratica risulta affidata alla commissione tecnica specialistica, che dovrà rilasciare parere rispetto alla procedura di Valutazione di incidenza. Tutta la documentazione è stata fornita dalla società, Greenstream B.V, con sede legale in Olanda, che controlla l'infrastruttura (entità societaria composta da Eni North Africa BV e National Oil Corporation). Nelle carte, è riporato che dal 2008 si registrano “anomalie nel funzionamento delle valvole di linea e nella trappola di ricevimento presenti nel terminale di Gela”. Verranno rimpiazzate, dato che “non hanno una corretta tenuta di pressione”. Si fa richiamo a “trafilamenti nel tratto di tubazione a valle e non verso l'atmosfera”. Saranno sostituite per avere una “migliore integrità di tenuta”. Il greenstream è uno dei punti focali per il transito del gas che arriva in Europa. L'azienda intende ammodernarlo mentre l'amministrazione comunale attende risposte sul riconoscimento di compensazioni economiche.