Grande partecipazione alla giornata di screening gratuito del diabete promossa dal Rotary Club

Un’iniziativa di prevenzione che ha coinvolto oltre 50 cittadini

Gela. Si è svolta presso l’Ambulatorio Solidale “F. Bennici” la giornata di screening gratuito del diabete organizzata dal Rotary Club Gela in occasione del World Diabetes Day, un’iniziativa che ha registrato una forte risposta da parte della cittadinanza.

Sotto la guida di Vito Caci, dirigente medico di Patologia Clinica e presidente della Commissione Sanità del Rotary Club Gela, diGiovanni Di Vita, specialista in Ematologia e Medicina Interna, e di Salvatore Ponticello, specializzato in Geriatria, Gerontologia e Diabetologia, il team medico e i collaboratori dell’ambulatorio hanno offerto ai partecipanti un controllo completo dei parametri clinici, accompagnato da una valutazione personalizzata. Sono state più di 50 le persone che hanno aderito allo screening, cogliendo l’opportunità di monitorare il proprio stato di salute, ricevere consigli personalizzati e porre domande direttamente agli specialisti presenti. Un momento formativo oltre che sanitario, che ha permesso a molti cittadini di approfondire temi legati alla glicemia, alle abitudini alimentari e alla gestione del rischio diabetico.

Il presidente del Rotary Club Gela, Francesco Giudice, ha sottolineato il valore della prevenzione:

“Prevenire significa dare alle persone la possibilità di conoscere il proprio stato di salute e di intervenire in tempo. Come Rotary continueremo a investire in attività concrete che mettano al centro il benessere della comunità.”

Vito Caci, coordinatore dell’attività, ha evidenziato la dimensione educativa dello screening “Lo screening non è solo un test: è un momento di dialogo e chiarimento. Molti cittadini hanno potuto comprendere quali fattori incidono sulla glicemia e come migliorare il proprio stile di vita.”

Salvatore Ponticello ha ricordato i progressi nel trattamento del diabete “Oggi abbiamo strumenti diagnostici e farmacologici molto più efficaci, ma la prevenzione resta la prima vera cura. Iniziative come questa permettono di individuare situazioni a rischio prima che diventino patologie più complesse.”

Giovanni Di Vita ha rivolto un messaggio motivazionale ai partecipanti “La salute non va rimandata. Le persone che hanno partecipato oggi hanno fatto una scelta importante: prendersi cura di sé.”

Con questa iniziativa, il Rotary Club Gela conferma il proprio impegno nel campo della prevenzione e della tutela della salute, promuovendo attività di servizio accessibili a tutti e contribuendo alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita. Un gesto di responsabilità sociale che rafforza il legame tra associazione, territorio e cittadinanza