Grande festa per l’inaugurazione del nuovo "Parco dei pirati"

L’area giochi, con un grande galeone dei pirati, è pensata per il divertimento e l’inclusione.

Gela. Una nuova area dove i più piccoli della città possano divertirsi in sicurezza, fare pic nic e trascorrere pomeriggi all'area aperta è stata inaugurata ieri pomeriggio alla presenza di decine di bambini che si sono ritrovati nel piazzale Suor Teresa Valsè. L’evento, pensato per offrire ai più piccoli uno spazio sicuro e stimolante dove poter socializzare , ha visto la partecipazione entusiasta di numerose famiglie. La nuova area giochi, che include un grande galeone dei pirati con scivoli e arrampicate, è stata progettata per garantire divertimento e inclusione. All’inaugurazione si è svolta alla presenza diversi assessori e consiglieri comunali e della presidente del cosiglio comunale Paola Giudice che hanno sottolineato l’importanza di investire in spazi pubblici dedicati ai bambini. «Invitiamo tutti i bambini a venire a scoprire questo nuovo parco, frutto dell’impegno della nostra amministrazione per una città più a misura di famiglia», hanno dichiarato le autorità intervenute. La giornata è stata allietata da giochi e attività per i più piccoli, organizzati da Gianni Caputo ed Elisa Enedino, che si sono occupati anche della realizzazione grafica dell’insegna.