Quotidiano di Gela

Governo, Meloni “Oggi diventa il terzo più longevo, avanti con serietà”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore del...

A cura di Redazione Redazione
20 ottobre 2025 07:29
Governo, Meloni “Oggi diventa il terzo più longevo, avanti con serietà” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all'altezza del mandato che ci avete affidato". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela