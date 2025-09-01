Global Sumud Flotilla rientrata nel porto di Barcellona per il maltempo

Quotidiano di Gela

01 settembre 2025 12:45
ROMA (ITALPRESS) - La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Barcellona, con 200 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, è rientrata all'alba nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto in Spagna. "Partenza ritardata per garantire la sicura navigazione della spedizione", spiega l'organizzazione in una nota.

