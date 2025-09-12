Quotidiano di Gela

Global Sumud Flotilla, problema tecnico ad Augusta: slitta ancora la partenza delle barche italiane

Le barche resteranno ferme almeno per tutta la giornata di oggi al porto di Augusta

12 settembre 2025 13:12
Global Sumud Flotilla, problema tecnico ad Augusta: slitta ancora la partenza delle barche italiane
Sicilia
Italpress
Regione
AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Slitta ancora, per un problema tecnico, la partenza delle 18 barche italiane della Global Sumud Flotilla, ormeggiate al porto di Augusta. In un primo momento le imbarcazioni cariche di aiuti umanitari tra cui farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità, sarebbero dovute salpare lo scorso fine settimana. Il maltempo ha però costretto a un rinvio a ieri, poi ulteriormente posticipato a questa mattina.

Un problema tecnico, emerso nelle ultime ore, ha imposto un nuovo stop: le barche resteranno ferme almeno per tutta la giornata di oggi al porto di Augusta. La partenza, al momento, è prevista per domani mattina. Ieri al porto di Siracusa si è tenuta una conferenza stampa con attivisti e cittadini che hanno espresso solidarietà a chi sfiderà il blocco per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

