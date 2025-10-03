Gli alunni dell’I.C. Capuana-San Francesco in piazza per la pace

Con in mano cartelloni, striscioni e disegni ispirati alla bandiera della pace, gli alunni hanno dato vita a un corteo che da piazza Roma si è mosso verso piazza Umberto I.

Gela. Questa mattina, piazza Roma si è riempita di colori, sorrisi e voci di speranza: tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Capuana San Francesco hanno partecipato a una significativa manifestazione dedicata alla pace. Bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado si sono ritrovati insieme, accompagnati dai docenti, per ribadire con forza un messaggio di unità e fratellanza.

Con in mano cartelloni, striscioni e disegni ispirati alla bandiera della pace, gli alunni hanno dato vita a un corteo che da piazza Roma si è mosso verso piazza Umberto I. Una sfilata semplice ma ricca di significato, che ha catturato l’attenzione dei cittadini presenti e trasmesso a tutti un forte senso di comunità.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Maria Lina La China, si inserisce in un percorso educativo che mira a sensibilizzare i più giovani al valore della pace, della convivenza civile e del rispetto reciproco.

“Educare alla pace – ha sottolineato la dirigente – significa formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di costruire un futuro migliore partendo da gesti quotidiani di solidarietà e collaborazione”’

L’evento ha rappresentato non solo un momento di crescita per gli studenti, ma anche un’occasione per ricordare come la scuola non sia soltanto un luogo di apprendimento nozionistico, bensì un presidio di cultura e di valori.

La manifestazione si è conclusa con un applauso corale dove i bambini hanno esposto i loro elaborati, tra disegni colorati e messaggi di pace, in un clima di gioia e partecipazione collettiva.

"Un segnale forte e chiaro che parte dalle nuove generazioni: la pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che si costruisce insieme." Ha dichiarato l'assessore all'istruzione e alla cultura Peppe di Cristina che ha accompagnato gli studenti lungo il percorso.