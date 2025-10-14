Giunta approva il bilancio, ora atti ai revisori e al consiglio: "Verso la normalità"

Lo sblocco dello strumento finanziario, successivamente potrebbe indurre il sindaco Di Stefano a rivedere una certa governance politica a Palazzo di Città, senza sconvolgimenti ma allo scopo di rafforzare maggioranza e coalizione

Gela. Dopo mesi di accertamenti, verifiche e approfondimenti, richiesti anche dai revisori, la giunta ha deliberato questa mattina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il passo è quello necessario, dettato dalla disciplina finalizzata al dissesto e al suo superamento. Gli atti, a breve, saranno trasmessi ai revisori per il parere, decisivo pure per il voto del civico consesso. Il sindaco Terenziano Di Stefano e i suoi assessori hanno rilasciato il sì, al culmine del lavoro svolto dagli uffici finanziari del Comune, coordinati dal dirigente Mariella Bonfirraro, dal segretario generale Giovanni Curaba e ancora dai tecnici municipali. Una procedura, lunga e complessa, che è andata incontro a diversi slittamenti. Il sindaco Di Stefano, che ha la delega in materia, personalmente si è interfacciato con gli uffici, il consulente esterno, i revisori e il commissario regionale. Il voto del consiglio comunale dovrà dare un'ulteriore blindatura, prima della verifica finale del ministero, prevista per i Comuni in dissesto. Quello del bilancio stabilmente riequilibrato è un punto essenziale nel programma del sindaco e nella prospettiva amministrativa e politica della sua maggioranza. "Un risultato straordinario per la nostra amministrazione – dice Di Stefano – frutto dell’impegno, della competenza e del senso di responsabilità di tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso. Voglio ringraziare l’intera giunta, il presidente del consiglio, i consiglieri comunali, i dirigenti e il segretario generale: ognuno, per la propria parte, ha svolto un lavoro eccezionale. Un ringraziamento va ai miei cittadini, che hanno sopportato con grande senso civico il peso del dissesto e il conseguente carico tributario. Con questo atto poniamo le basi per il ritorno alla normalità amministrativa e finanziaria del nostro Comune". Lo sblocco dello strumento finanziario, successivamente potrebbe indurre il sindaco Di Stefano a rivedere una certa governance politica a Palazzo di Città, senza sconvolgimenti ma allo scopo di rafforzare maggioranza e coalizione.