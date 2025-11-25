Giudice: "Alzare la voce contro ogni forma di violenza a danno delle donne, serve azione continua"

La riflessione del presidente Giudice

Gela. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice ha rilasciato una sua personale riflessione. "Il 25 novembre ricorre come ogni anno la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In questa simbolica giornata di riflessione e di lotta, occorre alzare la voce per tutte le donne vittime di violenza. Per tutte quelle che hanno trovato il coraggio di denunciare e per quelle che ancora vivono nel silenzio e nella paura. La violenza di genere non è un problema lontano: riguarda da vicino le nostre comunità, le nostre famiglie, le nostre strade. Per questo, il 25 novembre non può e non deve essere una ricorrenza solo simbolica, ma un richiamo quotidiano alla responsabilità delle Istituzioni e della società, alla necessità di pene certe e misure di prevenzione rapide che riescano a tutelare chi ha il coraggio di denunciare, al bisogno di fatti concreti e reali che facciano sentire le donne più sicure. Solo attraverso un’azione collettiva e continua possiamo spezzare il silenzio e trasformare la sensibilizzazione in cambiamento reale. La memoria delle vittime sia onorata da azioni concrete per estirpare la violenza di genere dalla nostra società. Parlarne è solo il primo passo verso il cambiamento. Oggi, ricordiamo le vittime, abbracciamo idealmente chi sopravvive e lotta, e riaffermiamo la nostra determinazione a costruire una società più giusta e sicura per tutte e per tutti. Credo fortemente nel genere umano senza alcuna distinzione e sogno un mondo nel quale le donne non debbano avere bisogno di quote rosa, di posti riservati, di giornate dedicate. Paradossalmente le donne saranno considerate libere nella loro essenza più profonda quando non avranno bisogno di giornate che ne celebrino la memoria ma fino ad allora ogni donna vittima di violenza, di ogni tipo, deve ricordarsi che non è sola", dice il presidente.