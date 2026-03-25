Girone I, la Reggina è ancora viva: Igea Virtus battuta a domicilio

Vince anche l’Acireale, che supera di misura l’Enna e si avvicina a grandi passi alla salvezza.

Gela. Il recupero della ventisettesima giornata sorride ad Acireale e Reggina, che hanno la meglio su Enna e Nuova Igea Virtus. Gli etnei, galvanizzati dal successo di Reggio Calabria dello scorso weekend, sconfiggono di misura dei gialloverdi privi dei fratelli Tchaouna. La rete di Puglisi decide la sfida e regala ai granata il secondo successo di fila.

Colpaccio a domicilio, invece, della formazione calabrese. La Reggina approfitta di una Nuova Igea Virtus evanescente e porta a casa tre punti di fondamentale importanza nel segno di Edera e Mungo.

Cambia, inevitabilmente, anche la classifica. La Reggina riduce il divario dal primato e vede la vetta distante quattro punti. La Nuova Igea Virtus scivola a -8 e vede sfumare il sogno Serie C, a meno di grandi sorprese.

L’Acireale si avvicina a grandi passi alla salvezza e raggiunge la dodicesima posizione al pari del Ragusa, mentre l’Enna occupa l’undicesimo posto a +2 dai playout.