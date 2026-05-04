"Giovani Idee", incontro con il presidente del consiglio comunale Paola Giudice
Il dibattito si terrà dalle 18:30, presso la sede dei corso Aldisio
A cura di Redazione
04 maggio 2026 09:15
Gela. I giovani del gruppo "Giovani Idee" venerdì 8 maggio incontreranno il presidente del consiglio comunale Paola Giudice. Si tratta di uno dei confronti che "Giovani Idee", gruppo condotto da Bruna Consoli, ha in programma con i rappresentanti istituzionali e con esponenti della politica locale. Il dibattito si terrà dalle 18:30, presso la sede dei corso Aldisio.