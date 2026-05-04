Quotidiano di Gela

"Giovani Idee", incontro con il presidente del consiglio comunale Paola Giudice

Il dibattito si terrà dalle 18:30, presso la sede dei corso Aldisio

A cura di Redazione Redazione
04 maggio 2026 09:15
"Giovani Idee", incontro con il presidente del consiglio comunale Paola Giudice - Il problema del consiglio comunale Paola Giudice
Il problema del consiglio comunale Paola Giudice
Gela
Attualità
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Gela. I giovani del gruppo "Giovani Idee" venerdì 8 maggio incontreranno il presidente del consiglio comunale Paola Giudice. Si tratta di uno dei confronti che "Giovani Idee", gruppo condotto da Bruna Consoli, ha in programma con i rappresentanti istituzionali e con esponenti della politica locale. Il dibattito si terrà dalle 18:30, presso la sede dei corso Aldisio.

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