Giovani e aggregazione, a Macchitella rinasce lo Youth center

L’obiettivo è stato quello di creare un ambiente moderno, accogliente e funzionale, capace di rispondere alle esigenze dei giovani e delle associazioni locali

Gela. Lo Youth center torna fruibile. Lo spazio già esistente da diverso tempo, ma abbandonato all’incuria e al degrado, è stato restituito ai giovani nel quartiere Macchitella, cuore della movida e punto di riferimento per le nuove generazioni a Gela. Grazie all’impegno di Asi Sicilia, con il presidente provinciale Salvatore Spinello, e dell'amministrazione comunale, l’immobile comunale è stato completamente riqualificato. La consegna ufficiale delle chiavi è avvenuta lo scorso dicembre, quando il Comune ha affidato la struttura ad Asi Sicilia, segnando l’inizio di un progetto di recupero e valorizzazione destinato a incidere positivamente sul tessuto sociale del territorio. L’intervento di ristrutturazione ha comportato un investimento superiore ai 10 mila euro e ha riguardato la messa in sicurezza degli ambienti, il miglioramento degli impianti e la riqualificazione degli spazi interni. L’obiettivo è stato quello di creare un ambiente moderno, accogliente e funzionale, capace di rispondere alle esigenze dei giovani e delle associazioni locali. Situato nel quartiere Macchitella, noto per essere uno dei principali luoghi di aggregazione della città, il centro giovanile si candida a diventare un punto nevralgico per attività culturali, sportive e sociali. Un luogo dove i ragazzi potranno incontrarsi, partecipare a iniziative, sviluppare progetti e rafforzare il senso di comunità. Con la riapertura del centro, la città si dota così di uno spazio strategico per favorire inclusione, partecipazione e crescita, contribuendo a rendere il quartiere Macchitella ancora più vivo e dinamico.