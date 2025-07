Giovani democratici, concluso congresso regionale: anche una rappresentanza gelese

C'era anche una rappresentanza gelese

Gela. Ieri, a Catania, si è tenuto il IV congresso dei Giovani Democratici siciliani. Erano presenti, non solo i militanti della giovanile, ma anche membri della segreteria regionale del Pd, in primis l'On. Antony Barbagallo, deputati regionali e rappresentanti nazionali. Nel corso dei lavori, i vari interventi hanno approfondito diverse tematiche cruciali per la Sicilia e per il Paese: lavoro, diritto allo studio, pace, ambiente, sanità, sviluppo economico e sociale. "Restare è Resistere, non è un semplice slogan, bensì un chiaro posizionamento politico. Restare, a dispetto delle difficoltà che comporta vivere in questa regione. Resistere, alle logiche clientelari, retrograde e disfattiste, in una parola abbiette, che per troppo tempo hanno guidato questa terra. È il momento di ripartire, perché i giovani, che sono il presente, devono appropriarsi degli spazi politici e sociali, al fianco di chi ci ha proceduto. È nostra responsabilità divulgare idee nuove, trovare soluzioni efficaci per contrastare le tante storture dei nostri tempi", sottolinea il gelese Gabriele La Iacona. La commissaria Aurora Cageggi ha avuto il merito di aver traghettato la giovanile in un momento assai complesso. "Un augurio al neo eletto segretario regionale Marco Greco, a cui spetta il compito di guidare la giovanile nella battaglia a difesa della dignità e del futuro di un'intera generazione di siciliani", conclude La Iacona.