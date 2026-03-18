Giovane talento di Gela trionfa ai campionati nazionali

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità gelese e che conferma il valore dei giovani talenti del territorio, capaci di portare in alto il nome della città anche a livello nazionale.

Gela. Importante successo per Giuseppe Caci, diciottenne di Gela, che ha conquistato il primo posto nella categoria “Glamour” ai campionati nazionali svoltisi il 15 e 16 marzo a Palermo. Il giovane talento ha portato a casa la coppa e il titolo di vincitore, distinguendosi in una competizione di alto livello.Caci non è nuovo a risultati di rilievo: negli ultimi anni ha già partecipato a numerosi eventi nel settore hair & beauty, ottenendo qualifiche, attestati e diplomi che ne confermano la crescita professionale. Grande soddisfazione è stata espressa dalla sezione locale di Hair & Beauty, guidata dal presidente Alessandro Gerbino, insieme al preparatore Giovanni Ratto, che hanno seguito e sostenuto il percorso del giovane.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità gelese e che conferma il valore dei giovani talenti del territorio, capaci di portare in alto il nome della città anche a livello nazionale.