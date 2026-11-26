La riflessione Giovane autistico aggredito, Iv: "Per arginare simili fatti servono conoscenza e rispetto"

Auspicano che, insieme alle associazioni, alle scuole e alle realtà che quotidianamente operano sul territorio, possano essere rafforzati i percorsi di sensibilizzazione rivolti soprattutto ai più giovani

Gela. "La vicenda riportata in queste ore merita attenzione e deve spingerci a riflettere sul valore dell’inclusione e sulla necessità di conoscere meglio l’autismo e le neurodivergenze". Lo fanno sapere gli esponenti del gruppo locale di Italia Viva. "Al di là delle responsabilità che saranno eventualmente accertate, episodi come questo ci ricordano quanto sia importante lavorare sulla conoscenza, sull’empatia e sulla capacità di comprendere comportamenti e modalità di relazione che possono essere differenti", aggiungono. I rappresentanti di Italia Viva auspicano che, insieme alle associazioni, alle scuole e alle realtà che quotidianamente operano sul territorio, possano essere rafforzati i percorsi di sensibilizzazione rivolti soprattutto ai più giovani. "L’inclusione si costruisce ogni giorno, attraverso educazione, conoscenza e rispetto. È su questo che una comunità deve continuare a investire", concludono.