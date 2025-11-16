Giorrannello ufficializza: "Nel Movimento cinquestelle e mi rivedo nel progetto, leale con i civici"

A ventiquattro ore dalla presentazione di ieri, a Caltanissetta, della rete civica provinciale, che ha tra le forze fondatrici proprio “Una Buona Idea”, il sindaco e il suo gruppo perdono un esponente in seno al consiglio

Gela. L'accelerazione si è concretizzata negli scorsi giorni e come abbiamo riferito la presentazione ufficiale avverrà a breve. E' lo stesso consigliere comunale Massimiliano Giorranello a spiegare le ragioni del suo passaggio dal gruppo civico di “Una Buona Idea” al Movimento cinquestelle, mantenendo comunque il sostegno all'amministrazione comunale. “Con senso di responsabilità e piena consapevolezza del percorso intrapreso, desidero comunicare la mia decisione di aderire al Movimento cinquestelle, lasciando il movimento civico “Una Buona Idea”, con il quale ho condiviso un’importante esperienza di impegno, crescita e partecipazione attiva alla vita politica della nostra città. Si tratta di una scelta meditata, frutto di un percorso personale e politico che mi ha portato a riconoscere nel Movimento cinquestelle una forza capace di unire valori, visione e struttura organizzativa. Ho trovato nel Movimento - dice - un ambiente coerente con i principi che hanno guidato da sempre il mio impegno pubblico: tutela dei beni comuni, lotta alle disuguaglianze, partecipazione trasparente dei cittadini alle decisioni, difesa della legalità e della giustizia sociale. Un movimento che, pur rinnovandosi, continua a rappresentare un punto di riferimento nazionale per chi crede in una politica fatta di serietà, coerenza e responsabilità”. Giorrannello ha optato per un partito strutturato ma senza rinnegare la sua esperienza civica, iniziata già nell'associazionismo legato ai quartieri. “Questa scelta non modifica la mia adesione convinta al progetto amministrativo del sindaco Terenziano Di Stefano, un percorso che continuo a sostenere con determinazione e spirito costruttivo. Il mio contributo proseguirà, seppur con una visione rinnovata e con l’energia che deriva dall’ingresso in una forza politica strutturata, capace di offrire strumenti, competenze e una rete più ampia con cui rafforzare le azioni in favore della nostra comunità. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a “Una Buona Idea” - aggiunge - per il confronto leale, per il lavoro condiviso, per l’impegno appassionato che ha caratterizzato questi anni. Rimane per me un’esperienza preziosa, che ha contribuito in modo significativo alla mia crescita politica e personale. Sono certo che potremmo continuare a lavorare ciascuno secondo la propria sensibilità e visione per il bene della nostra città. Con il mio ingresso nel Movimento cinquestelle intendo rafforzare il mio impegno e mettere a disposizione della comunità un contributo ancora più solido e consapevole, convinto che solo attraverso il dialogo, la trasparenza e la partecipazione sia possibile costruire un futuro migliore per tutti”. A ventiquattro ore dalla presentazione di ieri, a Caltanissetta, della rete civica provinciale, che ha tra le forze fondatrici proprio “Una Buona Idea”, il sindaco e il suo gruppo perdono un esponente in seno al consiglio comunale, che per i cinquestelle va a riequilibrare l'addio di Lucia Lupo, ora capogruppo dell'Mpa. Per i pentastellati, quello di Giorrannello potrebbe non essere l'unico nuovo innesto.

In foto il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello