Giorno della Memoria, Crosetto “Difesa commemora vittime e onora la loro storia”

27 gennaio 2026 07:50
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Custodire la Memoria è un dovere verso le vittime della Shoah e una responsabilità verso le nuove generazioni. Ricordare significa anche vigilare, consapevoli dell'abisso che si apre quando l'odio incontra l'indifferenza. La Difesa commemora le vittime e onora la loro storia nella certezza che preservarne il ricordo non sia un mero esercizio che guarda al passato, ma un impegno per il presente e una promessa per il futuro". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione del Giorno della Memoria.

Segui Quotidiano di Gela