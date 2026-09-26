Giornata mondiale del turismo, a Palermo un confronto tra le istituzioni sulle nuove sfide / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Parlare di turismo oggi significa prepararsi ad affrontare al meglio le sfide della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale: è questo uno dei temi emerso dalla Giornata mondiale del turismo, in corso per l’intero weekend al

PALERMO (ITALPRESS) – Parlare di turismo oggi significa prepararsi ad affrontare al meglio le sfide della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale: è questo uno dei temi emerso dalla Giornata mondiale del turismo, in corso per l’intero weekend al Marina Convention Center di Palermo.

Il capoluogo è inevitabilmente luogo centrale in Italia in termini di flussi turistici: dal confronto tra istituzioni svoltosi questa mattina sono emersi obiettivi da realizzare e proposte da mettere in campo.

Presenti il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino e l’assessore comunale al Turismo Alessandro Anello.

“Il turismo va a supporto della Sicilia, con la cultura come asset fondamentale – sottolinea Cannella -. È un binomio assolutamente inscindibile. Cultura è tutto ciò che riguarda il nostro patrimonio e la nostra tradizione, dalla cucina siciliana fino ai beni monumentali: questi sono i principali attrattori di flussi turistici e rappresentano un elemento identitario che, se opportunamente valorizzato, può far emergere la Sicilia come unicum nel Mediterraneo. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e moderne tecnologie sono fondamentali per integrare l’offerta turistica e valorizzare il nostro patrimonio culturale”.

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Dagnino evidenzia come “per chi si occupa di economia regionale il turismo non può che essere uno dei principali temi a cui guardare: negli ultimi anni lo abbiamo sempre sviluppato nel Documento di economia e finanza, in cui tracciamo le linee guida politiche ed economiche. Il raggiungimento degli obiettivi ci viene riconosciuto da tutti gli istituti di rating: le osservazioni positive nascono dalla scelta di realizzare una programmazione capillare. La Sicilia ha avuto il maggior aumento del Pil tra le regioni italiane: c’è certamente stata la spinta del Pnrr ma in più c’è una politica economica che punta ad avere i conti in ordine. A livello globale è atteso un rallentamento a causa della situazione internazionale, ma grazie alle politiche espansive che abbiamo fatto e che ci hanno permesso di essere la prima regione italiana per crescita potremo essere in grado di compensare questo vuoto provvisorio: finalmente in Sicilia si assiste a una crescita effettiva del turismo e a un allungamento della stagione turistica”.

Dal quadro tracciato da Anello emerge come “il turismo vola a Palermo: i dati sono in aumento, la città cresce sempre di più con i flussi turistici e i passeggeri in aeroporto continuano ad aumentare; tutto questo significa che Palermo diventa sempre più attrattiva. Stiamo facendo di tutto per promuovere la città in giro per il mondo, attraverso le fiere internazionali e tutte quelle azioni necessarie per far sì che Palermo possa crescere sempre di più: siamo in prima linea anche per la digitalizzazione, con una serie di azioni fondamentali per proiettare la città verso un livello europeo”.

-Foto xd8/Italpress-

(ITALPRESS).