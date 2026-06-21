Giornata mondiale del rifugiato, i giovani del Sai alle iniziative di Ué

In occasione della giornata mondiale del rifugiato

Gela. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Sai Ampliamento Gela – che accoglie quindici minori stranieri non accompagnati – ha dedicato una giornata speciale alla riflessione, alla condivisione e alla festa. Un momento sentito, guidato dalla coordinatrice Bruna Consoli, per ricordare che ogni persona in fuga da guerre, persecuzioni o violenze ha diritto a protezione, dignità e speranza. La ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite, richiama l’attenzione su un principio semplice ma fondamentale: i rifugiati non chiedono pietà, ma la possibilità concreta di ricominciare, studiare, lavorare, vivere in pace e contribuire alla società che li accoglie. È un invito a guardare oltre le etichette e a riconoscere il valore umano, culturale e sociale che ogni giovane porta con sé. La giornata è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Radicanza, Uè Eventi Urbani, Simone Guastella e i ragazzi del basket Gela insieme a Enzo Emmanuello che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’iniziativa. Un lavoro di rete che dimostra quanto la comunità possa diventare un luogo di incontro, crescita e integrazione. L’evento ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per ribadire l’impegno del territorio nel costruire percorsi di accoglienza che siano realmente inclusivi e orientati al futuro.