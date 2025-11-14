Giornata mondiale del diabete, a Gela “La partita del cuore “

La “Partita del Cuore”, organizzata dall'associazione Diabete 3, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2025,è un’iniziativa promossa dal Comune di Gela in collaborazione con associazioni e realtà sportive locali.

Gela. “La miglior difesa è l’attacco” è questo lo slogan che ha guidato la partita del cuore che si è svolta questa mattina al Pala Urso.

Organizzata dall’associazione diabete 3 presieduta da Glenda Paci in occasione della giornata mondiale del diabete 2025 l’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di alcune associazioni e realtà sportive locali.

All’evento promosso dal comune di gela hanno partecipato anche l’assessore allo sport Peppe di Cristina e l’assessore Filippo Franzone, che detiene la delega alla sanità. Per dare il buon esempio gli esponenti politici si sono sottoposti allo screening diabetologico gratuito.

A scendere in campo sono stati gli atleti, i volontari e rappresentanti delle associazioni, tra cui FID, Ecoplast Volley, Volley Gela e Harmony Lab, per testimoniare l’importanza di uno stile di vita sano e dell’informazione come strumenti di difesa contro la malattia.

Un appuntamento di solidarietà e partecipazione che ha trasformato lo sport in un’occasione di salute e consapevolezza per tutta la città.