Giornata internazionale delle donne, Giudice: "Non una festa ma una battaglia di civiltà"

L'intervento del presindente del consiglio comunale

Gela. In occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice ha voluto offrire proprie riflessioni. "La giornata internazionale della donna non è una festa nel senso più superficiale del termine ma un momento di riflessione, memoria e responsabilità collettiva. È il giorno in cui ricordiamo le conquiste ottenute grazie al coraggio e alla determinazione di tante donne, ma anche le ingiustizie, le discriminazioni e le violenze che ancora oggi persistono. Questa ricorrenza ci richiama a un impegno concreto e quotidiano: promuovere il rispetto, l’uguaglianza e le pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica. Le istituzioni hanno il dovere di essere in prima linea in questa battaglia di civiltà, sostenendo politiche e iniziative che rafforzino i diritti e la dignità. Come presidente del consiglio comunale, rinnovo l’impegno affinché la nostra comunità continui a crescere nel segno della consapevolezza, della giustizia e della partecipazione, valorizzando il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una società più equa e solidale. Non mi stancherò mai di sognare un mondo nel quale le donne non debbano avere bisogno di quote rosa, di posti riservati, di giornate dedicate, un mondo nel quale non ci si debba sorprendere di vedere una donna in una qualsiasi posizione lavorativa, sociale o politica. La donna, così come l’uomo, così come ogni essere vivente, va celebrata giornalmente", dice il presidente.