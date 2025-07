Giornata ecologica : oltre 60 sacchi di rifiuti raccolti

L’evento è stato anche un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto degli spazi pubblici, specie in vista della stagione estiva.

Gela. Si è svolta con successo la Giornata Ecologica a Gela, un’iniziativa ambientale organizzata dall'associazione Gela che cambia e che ha visto la partecipazione attiva di decine di cittadini, volontari e rappresentanti delle istituzioni locali.

L’iniziativa ha portato alla raccolta di oltre 60 sacchi di rifiuti, tra plastica, vetro, lattine e altri materiali abbandonati lungo la spiaggia e nelle aree limitrofe. Un risultato importante che testimonia la sensibilità crescente della cittadinanza verso la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del litorale. Alla giornata hanno preso parte anche i consiglieri comunali del gruppo “Una Buona Idea”, che hanno voluto dare un segnale concreto di impegno civico, unendosi ai volontari e partecipando attivamente alle operazioni di pulizia. La loro presenza è stata accolta positivamente dai cittadini, che hanno apprezzato il gesto di condivisione e responsabilità. A dare un contributo concreto anche il senatore M5S Pietro Lorefice .Presenti sul posto anche gli assessori Franzone e Giuseppe Fava.L’evento è stato anche un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto degli spazi pubblici, specie in vista della stagione estiva. La speranza è che giornate come questa diventino un’abitudine positiva per la città e un modello da seguire.