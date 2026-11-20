Giornata dell’Infanzia, Intesa Sanpaolo rinnova l’impegno per i bambini fragili

ROMA (ITALPRESS) - Dieci asili nido ospedalieri aperti in dieci anni in tutta Italia e oltre 1.000 bambini lungodegenti accompagnati nei percorsi di cura. In occasione della Giornata internazionale pe...

ROMA (ITALPRESS) - Dieci asili nido ospedalieri aperti in dieci anni in tutta Italia e oltre 1.000 bambini lungodegenti accompagnati nei percorsi di cura. In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Intesa Sanpaolo rinnova il proprio impegno a favore dei bambini più fragili e fa il punto sui primi dieci anni del Programma Educativo per Bambini Lungodegenti, un progetto nato per garantire ai più piccoli ricoverati il diritto di continuare a crescere, giocare, apprendere e costruire relazioni significative anche durante il percorso di cura. Per condividere i risultati raggiunti e riflettere sulle prospettive future del Programma, la Banca ha promosso l'incontro "10 anni di cura che accoglie", ospitato a Palazzo Negroboni, sede di Intesa Sanpaolo per il Sociale a Brescia, che ha riunito rappresentanti del mondo sanitario, educativo e del Terzo Settore per approfondire il valore dell'educazione come elemento essenziale del benessere dei bambini e parte integrante dei percorsi di cura.

Avviato nel 2016 con l'apertura del primo nido ospedaliero presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, il Programma Educativo per Bambini Lungodegenti ha permesso, in dieci anni, la realizzazione di dieci spazi educativi dedicati ai piccoli da 0 a 3 anni ricoverati nei reparti di oncoematologia pediatrica. L'iniziativa, unica in Italia, ha raggiunto oltre mille beneficiari, offrendo gratuitamente un supporto fondamentale allo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo durante il percorso di cura. Oggi è attiva in dieci ospedali italiani, nelle città di Torino, Napoli, Monza, Padova, Trieste, Bologna, Genova, Bari, Firenze e Ancona. In una fase particolarmente delicata per i bambini e le loro famiglie, contribuisce a ridurre gli effetti dell'isolamento legato alla degenza e a garantire continuità nei processi di crescita, apprendimento e socializzazione.

L'iniziativa rappresenta uno dei progetti più significativi dell'impegno sociale di Intesa Sanpaolo a favore dell'infanzia e si inserisce in una strategia più ampia di sostegno alle nuove generazioni orientata a contrastare le disuguaglianze educative e materiali, promuovere l'inclusione e ampliare le opportunità di crescita e sviluppo.

Accanto al Programma Educativo per Bambini Lungodegenti, la Banca sostiene infatti numerosi interventi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, tra cui progetti di terapia ricreativa per minori affetti da patologie gravi o croniche, iniziative per l'autonomia di bambini e ragazzi con disabilità, programmi di contrasto alla povertà educativa nei territori più fragili, percorsi di orientamento e formazione nelle discipline STEM, attività educative rivolte alla prima infanzia e progetti di supporto alle famiglie in condizioni di vulnerabilità.

Attraverso un'ampia rete di collaborazioni che coinvolge istituzioni pubbliche e private, strutture sanitarie, enti del Terzo Settore, realtà educative e soggetti del sistema economico, Intesa Sanpaolo contribuisce alla realizzazione di iniziative ad alto impatto sociale, favorendo percorsi di inclusione, benessere e sviluppo a beneficio dei bambini, delle famiglie e delle comunità.

Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Il Programma Educativo per Bambini Lungodegenti rappresenta uno degli esempi più significativi dell'impegno sociale di Intesa Sanpaolo. In dieci anni ha consentito a oltre mille bambini ricoverati di continuare a vivere esperienze educative fondamentali per la loro crescita, dimostrando come cura ed educazione possano procedere insieme. Questo progetto si inserisce in un impegno più ampio della Banca a favore dell'infanzia, della salute, dell'inclusione e del contrasto alla povertà educativa, nella convinzione che ogni bambino debba poter accedere alle stesse opportunità di sviluppo indipendentemente dalle condizioni di partenza. Perchè investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro delle nostre comunità e del Paese".

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