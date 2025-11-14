Giornata della gentilezza e del dono alla “Romagnoli–Solito”

La “Giornata della Gentilezza” si è trasformata in un gesto concreto di solidarietà: gli studenti hanno donato abbigliamento e viveri alla parrocchia San Giovanni Evangelista.

Gela .L’istituto Comprensivo Romagnoli–Solito di Gela, ha celebrato la “Giornata della Gentilezza”, trasformandola in un momento di autentico valore educativo e umano. Non solo parole, non solo riflessioni: gli studenti, guidati dalle loro insegnanti, hanno infatti compiuto un atto concreto di solidarietà, donando abbigliamento e viveri destinati alla parrocchia San Giovanni Evangelista.

La cerimonia si è svolta nell’aula magna del plesso Romagnoli , dove a ricevere i doni è stato don Giuseppe Siracusa. Presenti anche il presidente del Lions Club “Ambiente, Territorio e Cultura”, Giovan Battista Mauro, che ha sposato il progetto dell’istituto e il dirigente Gianfranco Mancuso, che hanno sottolineato l’importanza di educare le nuove generazioni ai valori della solidarietà e della cura verso l’altro.

Anche negli altri plessi le insegnanti, insieme ai bambini, hanno dedicato la giornata a riflettere su un valore semplice ma straordinariamente potente: la gentilezza. Un sorriso, una parola gentile, un gesto di attenzione: piccoli atti che possono cambiare il mondo, renderlo più accogliente, più umano.

Agli alunni è stato ricordato che la gentilezza non sempre è facile: richiede impegno, capacità di ascolto, volontà di comprendere prima di giudicare, e talvolta anche di perdonare. Ma ogni volta che scegliamo di essere gentili, la nostra vita e quella degli altri diventa un po’ più luminosa.

La Giornata della Gentilezza al Romagnoli–Solito non è stata solo una ricorrenza, ma un vero laboratorio di valori, un seme piantato nelle coscienze dei più piccoli affinché possano crescere adulti consapevoli, sensibili e solidali.