Giornata della filosofia, il Liceo Classico accoglie Gianni Gentile

Per il quinto anno di fila, il Liceo Classico “Eschilo” festeggia la giornata mondiale della filosofia. L’ospite scelto e voluto fortemente dall’istituto è Gianni Gentile, professore ed editore scolastico esperto nel settore.

Gela. Il Liceo Classico “Eschilo” celebra oggi la giornata mondiale della filosofia con un appuntamento ormai entrato nella tradizione dell’istituto: ospite d’onore Gianni Gentile, insegnante ed editore che il dirigente scolastico Maurizio Tedesco ha fortemente voluto in occasione dell’evento, festeggiato per il quinto anno consecutivo. Positivo anche il riscontro degli studenti, che hanno prestato attenzione per tutta la durata dell’incontro aderendo con grande piacere all’evento promosso dal Liceo, volto a plasmare, allenare e potenziare il pensiero critico degli alunni attraverso un confronto diretto e stimolante con un esperto del settore.

“Ho visto tanta attenzione e comprensione da parte degli studenti, viviamo in un mondo in cui la metafisica non è più quella tradizionale ma c’è la trascendenza del web, che è qualcosa che non vediamo ma che ci condiziona - dichiara ai nostri microfoni lo scrittore -. Abbiamo ragionato con filosofia su questo tema attraverso diversi esempi”.

“Gentile ci ha molto colpiti per questo suo approccio pratico. Ci ha tenuto a portarci questa sua esperienza nel dialogo con i ragazzi, che dal canto loro hanno apprezzato questo suo modo di confrontarsi con gli studenti - afferma il dirigente scolastico dell'istituto -. Credo che per noi sia stata una giornata in cui i nostri ragazzi hanno riscoperto l’importanza di questa disciplina, l’unica che si studia in tutti i licei”.

Tra i numerosi e stimolanti spunti emersi nel corso della mattinata, il tema più caldo su cui si è concentrata maggiormente l’attenzione dei presenti è stato quello relativo all’intelligenza artificiale e, più in generale, al ruolo della tecnologia nel mondo della filosofia. Intervenuta ai nostri microfoni, la professoressa Stefania Purpura ci ha spiegato come il web abbia ormai sostituito i tradizionali volumi cartacei per gli studenti, cambiando radicalmente il modo di rielaborare e apprendere le nozioni presenti nei libri di testo.

“Non si usano più i libri, si fa troppo riferimento all’intelligenza artificiale. I ragazzi non sanno più articolare un discorso - dice la docente -. Dal mio punto di vista, l’intelligenza artificiale ha creato solo danni”.