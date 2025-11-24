"Giochi rimossi da piazza Russello solo provvisoriamente", Di Stefano: "Devono partire lavori riqualificazione"

Di Stefano tiene a sottolineare che “nessuno ha deciso di spogliare piazza Russello a vantaggio del lungomare”

Gela. “I giochi collocati in piazza Russello verranno trasferiti sul lungomare solo provvisoriamente”. Dall'amministrazione comunale, è direttamente il sindaco Terenziano Di Stefano a spiegarlo dopo quanto indicato dalla dirigenza di Forza Italia, che ha lamentato la decisione adottata a Palazzo di Città. “Per la riqualificazione di piazza Russello abbiamo ottenuto un finanziamento regionale – riferisce il primo cittadino – proprio per l'avvio dei lavori, sono necessari passaggi preliminari, come la rimozione dei giochi che chiaramente non potranno stare nella piazza durante la fase degli interventi”. Di Stefano tiene a sottolineare, inoltre, che “nessuno ha deciso di spogliare piazza Russello a vantaggio del lungomare”.