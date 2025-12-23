Ginnastica artistica, ottimi risultati per l’ASD Acrobatic Group di Gela al Campionato regionale C.S.A.IN

La competizione ha visto la partecipazione di oltre 120 ginnaste provenienti da tutta la Sicilia, tra cui 18 atlete gelesi che hanno rappresentato con orgoglio la città.

Gela. Risultati di prestigio per l’ASD Acrobatic Group di Gela alla fase regionale del Campionato C.S.A.IN di ginnastica artistica, svoltasi sabato 20 dicembre a Salemi, in provincia di Trapani. La competizione, organizzata dalla Polisportiva Diavoli Rossi, ha visto la partecipazione di oltre 120 ginnaste provenienti da tutta la Sicilia, tra cui 18 atlete gelesi che hanno rappresentato con orgoglio la città.

Un appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo della società gelese, che da anni prende parte a questa importante manifestazione, considerata un vero banco di prova per talento, preparazione tecnica e determinazione. Un campionato particolarmente selettivo, nel quale le ginnaste si contendono un unico podio: primo, secondo e terzo posto, senza ulteriori classifiche di consolazione.

Le atlete dell’Acrobatic Group hanno raggiunto importanti obiettivi sportivi, distinguendosi per impegno, disciplina e qualità delle esecuzioni. Al di là dei risultati, la gara ha rappresentato soprattutto un momento di crescita personale e sportiva, insegnando alle giovani ginnaste il valore del mettersi in gioco, credere nelle proprie capacità e conquistare il podio con sacrificio e passione.

Grande la soddisfazione anche da parte dello staff tecnico, che ha accompagnato le atlete in questo percorso fatto di allenamenti, dedizione e miglioramento continuo. Un risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra e conferma la validità del progetto sportivo portato avanti dalla società.

L’ASD Acrobatic Group guarda ora ai prossimi impegni, con l’obiettivo puntato sui Campionati di Federazione, dove è prevista la partecipazione di un nutrito numero di ginnaste gelesi, pronte a continuare a rappresentare Gela con orgoglio e determinazione.

Un altro passo importante per una realtà sportiva che continua a crescere e a portare alto il nome della città nel panorama della ginnastica artistica siciliana.

I podi :

Categoria pulcini :

10º posto Noelia Cuvato

Categoria promesse - allieve :

1º posto Rachele Tascone

5º posto Giulia Lo chiano

7º posto Chloe Giannone

11º posto Soleil Giannone

14 posto diletta serio

Categoria ragazze -Junior :

1º posto Azzurra Giglia

3º posto Rebecca Tallarita

4º posto Keren Sciascia

4º posto Ginevra Ferlante

6º posto Beatrice Trainito

6º posto Roberta di bella

7º posto giorgia Passavanti

7º posto Giorgia Cervetti

8º posto Chiara Pisano

10 posto Adele Tabbi

11º posto Giulia Scicolone

12º posto Sofia La Rocca