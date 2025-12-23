Ginnastica artistica, ottimi risultati per l’ASD Acrobatic Group di Gela al Campionato regionale C.S.A.IN
Gela. Risultati di prestigio per l’ASD Acrobatic Group di Gela alla fase regionale del Campionato C.S.A.IN di ginnastica artistica, svoltasi sabato 20 dicembre a Salemi, in provincia di Trapani. La competizione, organizzata dalla Polisportiva Diavoli Rossi, ha visto la partecipazione di oltre 120 ginnaste provenienti da tutta la Sicilia, tra cui 18 atlete gelesi che hanno rappresentato con orgoglio la città.
Un appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo della società gelese, che da anni prende parte a questa importante manifestazione, considerata un vero banco di prova per talento, preparazione tecnica e determinazione. Un campionato particolarmente selettivo, nel quale le ginnaste si contendono un unico podio: primo, secondo e terzo posto, senza ulteriori classifiche di consolazione.
Le atlete dell’Acrobatic Group hanno raggiunto importanti obiettivi sportivi, distinguendosi per impegno, disciplina e qualità delle esecuzioni. Al di là dei risultati, la gara ha rappresentato soprattutto un momento di crescita personale e sportiva, insegnando alle giovani ginnaste il valore del mettersi in gioco, credere nelle proprie capacità e conquistare il podio con sacrificio e passione.
Grande la soddisfazione anche da parte dello staff tecnico, che ha accompagnato le atlete in questo percorso fatto di allenamenti, dedizione e miglioramento continuo. Un risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra e conferma la validità del progetto sportivo portato avanti dalla società.
L’ASD Acrobatic Group guarda ora ai prossimi impegni, con l’obiettivo puntato sui Campionati di Federazione, dove è prevista la partecipazione di un nutrito numero di ginnaste gelesi, pronte a continuare a rappresentare Gela con orgoglio e determinazione.
Un altro passo importante per una realtà sportiva che continua a crescere e a portare alto il nome della città nel panorama della ginnastica artistica siciliana.
I podi :
Categoria pulcini :
10º posto Noelia Cuvato
Categoria promesse - allieve :
1º posto Rachele Tascone
5º posto Giulia Lo chiano
7º posto Chloe Giannone
11º posto Soleil Giannone
14 posto diletta serio
Categoria ragazze -Junior :
1º posto Azzurra Giglia
3º posto Rebecca Tallarita
4º posto Keren Sciascia
4º posto Ginevra Ferlante
6º posto Beatrice Trainito
6º posto Roberta di bella
7º posto giorgia Passavanti
7º posto Giorgia Cervetti
8º posto Chiara Pisano
10 posto Adele Tabbi
11º posto Giulia Scicolone
12º posto Sofia La Rocca