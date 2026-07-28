“Giglio di mare festival”, tre giorni di teatro urbano tra centro storico e mare

A Gela debutta una nuova rassegna dedicata all’arte e alla comunità In programma spettacoli, musica, danza, laboratori e attività gratuite per coinvolgere cittadini e visitatori, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso arte e partecipazion

Gela. Trasformare il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove arte, cittadini e territorio dialogano tra spettacoli, laboratori e performance. È questo l’obiettivo del Giglio di Mare Festival, la nuova rassegna di teatro urbano in programma a Gela dal 31 luglio al 2 agosto, con un cartellone di eventi gratuiti che animerà piazze, strade e scorci sul mare.

Il nome del festival richiama il giglio di mare ,il fiore spontaneo che cresce sulle dune sabbiose resistendo al vento e alla salsedine. Un simbolo scelto per raccontare una città che, anche nelle difficoltà, continua a generare cultura, bellezza e relazioni.

La manifestazione nasce con una visione destinata a proseguire negli anni: l’idea è quella di raccontare progressivamente i diversi quartieri di Gela attraverso il linguaggio del teatro urbano, partendo dal centro storico, creando occasioni di incontro tra artisti, residenti e visitatori.

La direttrice artistica del festival, nel corso della presentazione ufficiale, ha sottolineato come Giglio di Mare non sia soltanto una rassegna di spettacoli, ma un progetto culturale che punta a costruire relazioni attraverso l’arte, valorizzando gli spazi urbani e coinvolgendo attivamente la comunità. L’obiettivo è far sì che il festival diventi un appuntamento stabile, capace di crescere anno dopo anno e di raccontare, attraverso il teatro urbano, le diverse anime della città.

Per tre giorni il pubblico potrà assistere a spettacoli di teatro, musica e danza, partecipare a workshop aperti alla cittadinanza, seguire una passeggiata antropologica tra le vie del centro, prendere parte a una lezione di yoga e vivere appuntamenti dedicati anche ai più piccoli.

Il programma prenderà il via venerdì 31 luglio con il workshop di danza aperto alla cittadinanza curato da Chiara Mucciarella, seguito dagli spettacoli “Gotico Mediterraneo” e “Grembo” di Sergio Beercock e Ludovica Messina Poerio e dal concerto al chiaro di luna di Simone Marino e Paolo Tessitore.

Sabato 1 agosto spazio ai laboratori di danza e drammaturgia corale, alla passeggiata antropologica guidata da Valentina Puato, al concerto della cantautrice Valeria Graziani e alla performance di danza di Amalia Borsellino con il Collettivo SicilyMade.

Domenica 2 agosto la giornata si aprirà con una lezione di yoga alla Villa Comunale, per poi lasciare spazio al laboratorio e allo spettacolo per l’infanzia “Il pescatore e la sirena” con Dario Frasca. La chiusura sarà affidata agli spettacoli teatrali “Tripolis” di Dario Muratore e “Comu veni Ferrazzanu” di Giuseppe Provinzano.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti sarà libero.