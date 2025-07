Giardinelli, degrado in piazza Setti Carraro: tante aree senza manutenzione

Diversi disagi segnalati dai residenti

Gela. I residenti attendono segnali dall'amministrazione comunale. Nella zona di Giardinelli, le criticità non mancano. Nonostante l'affidamento dei lavori a Ghelas, non sono ancora partiti gli interventi di manutenzione per piazza Setti Carraro, ancora adesso nel degrado e con tanti che ne approfittano per abbandonare rifiuti. Non va meglio in via Asia, a ridosso del cantiere dell'ex mercato ortofrutticolo. Sterpaglie e vegetazione spontanea sono un problema notevole. Anche in via Australia servirebbero interventi, soprattutto per la sicurezza stradale. La stessa rotatoria, da poco ripristinata, va adeguata e resa definitiva. Chi vive in zona, segnala inoltre un tombino, in via Madonna del Rosario, letteralmente ricoperto. Sottolineano che il "decoro non può esserci solo in centro storico, sul lungomare e a Macchitella".