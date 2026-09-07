Ghribi “In Libia grandi opportunità per le imprese italiane”

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) - "Italia e Libia sono unite da una relazione che affonda le proprie radici nella storia e nella geografia del Mediterraneo e che oggi può trasformarsi in una straordinaria...

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) - "Italia e Libia sono unite da una relazione che affonda le proprie radici nella storia e nella geografia del Mediterraneo e che oggi può trasformarsi in una straordinaria opportunità di sviluppo condiviso. Esistono spazi importanti per una presenza sempre più qualificata delle imprese italiane, dalla sanità alle infrastrutture, dall'energia alla formazione e all'innovazione". Lo afferma Kamel Ghribi, Chairman di GKSD e Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato), a margine della sua partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell'Università di Bengasi. Ghribi ha preso parte all'evento su invito dell'Ingegnere Belqasim Haftar, Presidente del Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Libia, incontrando nell'occasione anche il Generale Khalifa Haftar.

"L'inaugurazione di un grande polo universitario è un investimento sul capitale più prezioso di una nazione: le nuove generazioni. Formazione, conoscenza e ricerca sono condizioni essenziali per accompagnare la crescita economica e sociale della Libia", sottolinea Ghribi, esprimendo apprezzamento per "la visione e la determinazione con cui l'Ingegnere Belqasim Haftar sta portando avanti il processo di ricostruzione e modernizzazione".

Secondo Ghribi, la fase di sviluppo che sta attraversando la Libia può rappresentare una significativa occasione anche per il sistema produttivo italiano. "Le nostre imprese possiedono competenze riconosciute a livello internazionale nei settori di cui la Libia ha maggiore necessità. Occorre trasformare questa complementarità in progetti, investimenti e partnership di lungo periodo, capaci di produrre valore per entrambi i Paesi".

"Il Piano Mattei offre una cornice particolarmente importante perchè interpreta il rapporto con l'Africa secondo una logica di partenariato, rispetto reciproco e crescita condivisa. La Libia, per la sua posizione, per le sue risorse e per la profondità dei rapporti con l'Italia, può assumere un ruolo centrale in questa prospettiva", prosegue Ghribi.

Il Chairman di GKSD richiama in particolare l'esperienza maturata dal gruppo nel settore sanitario in Libia: "La nostra presenza dimostra che la collaborazione tra competenze italiane e istituzioni libiche può tradursi in iniziative concrete. E' un modello che può essere esteso ad altri settori strategici, coinvolgendo un numero crescente di imprese italiane".

Per Ghribi, il rafforzamento della relazione economica deve procedere parallelamente a quella istituzionale: "Italia e Libia hanno interesse a costruire una partnership sempre più solida. Una Libia stabile, prospera, capace di investire nella propria popolazione e nelle proprie infrastrutture è nell'interesse dell'intero Mediterraneo e rappresenta per l'Italia un partner naturale e strategico".

Ghribi ha infine ringraziato Belqasim Haftar per l'invito e l'accoglienza ricevuta a Bengasi, formulando l'augurio che la nuova Università "possa diventare un punto di riferimento per la conoscenza, la ricerca e la formazione delle generazioni che saranno protagoniste del futuro della Libia".

- foto Gksd -

(ITALPRESS).