Ghribi (Gksd) in Uganda “Il futuro dell’Africa si costruisce insieme”

ROMA (ITALPRESS) - Kamel Ghribi, Chairman di Gksd, ha incontrato il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Yoweri Museveni, la Prima Ministra Robinah Nabbanja e i rappresentanti del Governo ugandese...

ROMA (ITALPRESS) - Kamel Ghribi, Chairman di Gksd, ha incontrato il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Yoweri Museveni, la Prima Ministra Robinah Nabbanja e i rappresentanti del Governo ugandese, nel quadro di una missione istituzionale finalizzata a rafforzare le prospettive di cooperazione economica e industriale con il Paese africano. La missione testimonia la fiducia di Gksd nelle potenzialità dell'Uganda e l'interesse del Gruppo a sviluppare partnership di lungo periodo nei settori della sanità, dell'energia e delle infrastrutture, ambiti fondamentali per la crescita economica, la modernizzazione del Paese e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

"L'Uganda è un Paese dalle grandi potenzialità, ricco di risorse e di capitale umano. L'incontro con il Presidente Museveni e con i rappresentanti del suo Governo rappresenta un'importante occasione per approfondire le prospettive di collaborazione e individuare opportunità di investimento capaci di generare valore economico e sociale duraturo", ha dichiarato Kamel Ghribi.

Gksd intende mettere a disposizione le proprie competenze industriali, tecnologiche, progettuali e gestionali, promuovendo un modello di cooperazione fondato sulla valorizzazione delle risorse locali, sul trasferimento di conoscenze, sulla formazione delle professionalità e sulla creazione di nuove opportunità di lavoro. "L'Africa non deve essere considerata semplicemente una destinazione di investimenti internazionali, ma un protagonista dello sviluppo economico globale. Occorre superare definitivamente una visione assistenzialistica del continente e costruire partnership paritarie, fondate sul rispetto reciproco, sulla condivisione delle responsabilità e sulla capacità di generare prosperità nei territori in cui si investe", ha proseguito Ghribi. Particolare attenzione è rivolta ai settori della sanità, dell'energia e delle infrastrutture, considerati complementari all'interno di una strategia di sviluppo sostenibile. Garantire un migliore accesso alle cure, ampliare la disponibilità di energia e realizzare infrastrutture moderne significa creare le condizioni essenziali per la competitività delle economie, il benessere delle comunità e la crescita delle nuove generazioni.

La missione in Uganda si inserisce nella più ampia strategia internazionale di Gksd, orientata al rafforzamento della cooperazione economica tra Europa e Africa e alla costruzione di relazioni industriali capaci di coniugare sostenibilità economica e responsabilità sociale. "Sono profondamente convinto che il XXI secolo vedrà l'Africa assumere un ruolo sempre più rilevante negli equilibri economici globali. La responsabilità di chi fa impresa è saper guardare oltre i risultati immediati, investendo nelle persone, nelle competenze e nelle infrastrutture che accompagneranno questa trasformazione. Il successo di una partnership non si misura soltanto dal valore degli investimenti realizzati, ma dalla ricchezza che rimane nei territori, dalle opportunità che si creano per le nuove generazioni e dal progresso che si contribuisce a costruire. Il futuro dell'Africa non si costruisce per l'Africa, ma insieme all'Africa", ha concluso Ghribi.

(ITALPRESS).

- Foto Gksd -