Interventi Ghelas, tornano operai a tempo determinato: definito affidamento a società interinale

La conclusione del precedente rapporto di somministrazione lavoro aveva nuovamente quasi del tutto azzerato la quota di operai da poter impiegare nelle manutenzioni

Gela. Dopo alcune settimane di verifiche tecniche, si è aperta per la società multiservizi Ghelas la via che permette di riavere sette operai in più, da impiegare negli interventi di manutenzione in città, commissionati dall'amministrazione comunale. È stata infatti completata la procedura pubblica di gara per la selezione della società di somministrazione lavoro che materialmente fornisce gli operai. L'iter condotto dagli uffici della società in house ha portato all'aggiudicazione in favore della società Apis spa, con sede a Salerno. In totale, quattro società hanno risposto all'avviso pubblicato sulla piattaforma Mepa. L'importo complessivo è di oltre 83 mila euro e i lavoratori saranno tra le file di Ghelas per quattro mesi. La conclusione del precedente rapporto di somministrazione lavoro aveva nuovamente quasi del tutto azzerato la quota di operai da poter impiegare nelle manutenzioni. L'azienda, come spesso ha ribadito il manager Guido Siragusa, risente di un conclamato sottodimensionamento di personale, a partire proprio dagli operai per le manutenzioni. La società, sotto regime di nuovo contratto, deve necessariamente svolgere interventi e acquisire lavori da Palazzo di Città, così da fatturare e incassare per mantenere il sottile equilibrio finanziario, anche in attesa dell'approvazione del bilancio. L'amministratore dell'azienda e i consulenti sembrano intenzionati a strutturare un piano complessivo per rafforzare l'organico, nonostante i limiti che il dissesto pone all'ente comunale, socio unico di Ghelas. A breve, inoltre, Palazzo di Città dovrebbe ufficializzare l'affidamento all'in house del servizio di parcheggi e sosta a pagamento.