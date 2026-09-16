Ghelas, sindacati: "Ancora non versati gli stipendi ai lavoratori, ora iniziative di protesta"

La scorsa settimana gli uffici comunali del settore bilancio avevano disposto la prenotazione di una somma superiore ai 200 mila euro per il pagamento delle spettanze di Ghelas, una parte della quale per il personale

Gela. "È inaccettabile che ancora oggi i lavoratori della Ghelas multiservizi non abbiamo ricevuto lo stipendio mensile". Le organizzazioni sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ugl terziario, che già negli scorsi giorni avevano chiesto un incontro ufficiale al sindaco Terenziano Di Stefano, all'amministratore Ghelas Guido Siragusa e al segretario generale comunale Giovanni Curaba, non sono più disposte ad attendere. "Avvieremo iniziative insieme ai lavoratori - aggiungono i segretari Gianluca Pulici, Antonino Mancuso e Patrizia Abbenanti - è una condizione non più sopportabile. Inoltre, non comprendiamo le ragioni che inducano il Comune ad affidare servizi e attività a società esterne nonostante le competenze di Ghelas e dei suoi dipendenti". La scorsa settimana gli uffici comunali del settore bilancio avevano disposto la prenotazione di una somma superiore ai 200 mila euro per il pagamento delle spettanze di Ghelas, una parte della quale per il personale.