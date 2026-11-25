Vertice Ghelas, riunione allargata a giunta: verifica adeguamenti contrattuali, bilancio in assemblea

La tenuta dei conti della multiservizi è fondamentale per una prospettiva di lungo periodo

Gela. Un tavolo operativo, tenuto in giornata a Palazzo di Città, per fare il punto sulla situazione complessiva, soprattutto sotto l'aspetto finanziario, della Ghelas multiservizi. L'ha voluto il sindaco Terenziano Di Stefano, anche per andare incontro a una richiesta di adeguamento contrattuale che il management della società in house, alla luce del nuovo sistema nel rapporto tra l'ente municipale e l'azienda, ha avanzato da qualche tempo. La tenuta dei conti della multiservizi è fondamentale per una prospettiva di lungo periodo. Il bilancio 2025, che verrà approvato nei primi giorni di dicembre, con qualche ritardo rispetto alle iniziali previsioni, sarà chiuso con una perdita superiore ai centomila euro. Proprio per evitare ulteriori impatti negativi, alla luce inoltre della misura di decontribuzione sud depennata dal governo, il manager Guido Siragusa, presente all'incontro in municipio, allargato alla burocrazia comunale e agli assessori, ritiene essenziale adeguare il contratto e gli importi. Fino a oggi, la burocrazia municipale è stata restia. Pare comunque che ci siano gli spazi, soprattutto in vista del prossimo anno. L'azienda, che già deve sostenere un organigramma ridotto ai minimi termini, ha pure aperto il fronte dei fondi pensione e delle quote del tfr non versate per anni. Un aspetto che ha impattato e continua a farlo mentre negli scorsi giorni sono state definite le prime transazioni con i dipendenti, in sede di ufficio provinciale del lavoro. La voce dei fondi pensione e delle quote del tfr andava messa nero su bianco per arrivare a un bilancio il più fedele possibile alla condizione della società, intanto impegnata negli interventi in città, pure in vista delle festività natalizie e di fine anno. Il primo cittadino, che si troverà ad approvare il bilancio 2025 in assemblea, non appena sarà ufficiale la convocazione sottoscritta da Siragusa, più volte ha richiamato i dirigenti comunali affinché tutti i capitoli finanziari destinati alla municipalizzata vengano garantiti. Generare altre perdite sarebbe ancora più gravoso per un'in house che attende l'esito di azioni giudiziarie attivate per il recupero di crediti che la stessa burocrazia municipale non ha riconosciuto, fino a oggi.