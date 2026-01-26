Ghelas, riprende attività degli operatori a tempo determinato: Filcams, "servirà stabilizzazione"

Gli operai hanno ripreso l'attività

Gela. Una conferma per i giardinieri a tempo determinato, lo scorso anno assunti da Ghelas attraverso somministrazione lavoro. Per la Filcams Cgil, con il segretario Nuccio Corallo, si tratta di una decisione che va sulla strada giusta. Gli operai hanno ripreso l'attività. “Il sindacato sottolinea l’importanza di aver ottenuto l’inserimento dell’esperienza pregressa come criterio di valutazione: una vittoria che agisce come clausola sociale, evitando l’interruzione dei rapporti e garantendo la continuità di un servizio essenziale per il decoro della città attraverso professionalità già formate. La sfida della stabilizzazione per la Filcams Cgil, rimane il punto d'arrivo, il ritorno al lavoro è solo una base di partenza. Servirà un impegno concreto di Ghelas e amministrazione comunale per avviare un percorso di stabilizzazione definitiva, le maestranze meritano certezze che vadano oltre la precarietà dei contratti interinali. La Filcams continuerà a vigilare e si dichiara sin da adesso disponibile a un tavolo che possa definire le tutele future di tutto il personale coinvolto”, dice Corallo. La scorsa settimana, Ghelas ha affidato il servizio di somministrazione lavoro a una società campana.