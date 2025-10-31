Ghelas, ok bilancio e non solo: "Ci sono altri capitoli aperti, collaboriamo con amministrazione"

Buona parte delle potenziali diatribe è stata sanata ma rimangono altre caselle da valutare con molta attenzione

Gela. Il nuovo contratto, approvato dopo un iter non sempre facile, e il bilancio, varato ieri in assemblea, chiudono un ciclo piuttosto importante per la multiservizi Ghelas. Subito dopo il sì allo strumento finanziario, il sindaco Terenziano Di Stefano ha parlato di una maggiore stabilità data all'azienda e di un percorso di risanamento in atto. “Nulla era scontato – dice il manager della multiservizi Guido Siragusa – non lo era il contratto e non lo era neanche il bilancio. E' stato fatto un ottimo lavoro e siamo soddisfatti”. Il vertice dell'azienda sottolinea comunque che “rimangono capitoli ancora aperti, legati al passato, che vanno definiti”. Dai crediti non riconosciuti dalla burocrazia comunale e fino al punto dei fondi pensione dei dipendenti, per il management non mancano gli aspetti da affrontare, sempre con la controparte istituzionale, ovvero il Comune. Buona parte delle potenziali diatribe è stata sanata ma rimangono altre caselle da valutare con molta attenzione. “Abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà – aggiunge Siragusa – compreso l'aumento dei costi del lavoro e degli oneri previdenziali. Siamo riusciti comunque a procedere. E' importante che ci sia l'intenzione di rilanciare e risanare l'azienda, mettendo i conti in ordine. L'amministrazione comunale e in primis il sindaco hanno proprio questa volontà. Tutta la struttura di Ghelas ha dato un contributo importante”. Ormai da diversi mesi, l'azienda è pienamente impegnata con lavori e interventi in varie zone della città, su indicazione dell'amministrazione comunale. Il nuovo contratto impone un approccio del tutto differente rispetto al passato. “Anche questo non è un aspetto semplice ma man mano ci abitueremo”, precisa Siragusa. Con poco personale a disposizione, in larga parte concentrato nelle attività di ufficio per conto del Comune, l'azienda ha definito assunzioni a tempo determinato, per nuovi giardinieri che in questo periodo attenuano le carenze. Lo stesso Siragusa, sul finire dell'amministrazione Greco scelto come manager, pare consolidarsi alla testa dell'azienda. “Devo dire – conclude – che fin dall'inizio ho sentito questa forte volontà di collaborazione da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco Di Stefano. Abbiamo tutti un obiettivo, rilanciare l'azienda, tutelare i lavoratori e mettere al sicuro gli equilibri finanziari”.

In foto il manager Ghelas Guido Siragusa