Ghelas, ok al bilancio: "Più sostenibilità" e governance confermata

Si va avanti, adesso con il bilancio, e con un management di fatto confermato, indipendentemente da eventuali riflessioni politiche

Gela. Il bilancio della multiservizi Ghelas ha ottenuto l'assenso finale dell'assemblea, in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano. Il management, con l'amministratore Guido Siragusa, per mesi ha lavorato su uno strumento finanziario che ha risentito dei rapporti di debito-credito ancora aperti tra azienda e Comune. Il sì dà una garanzia finanziaria in più a Ghelas, in un piano più ampio di rilancio aziendale. La scelta di una certa continuità nella governance, che sembra convincere ancora di più il sindaco, pare una condizione necessaria per avanzare anche nel contesto del nuovo contratto, varato dall'assise civica e in atto. "Come amministrazione – dice il sindaco - abbiamo avviato un lavoro concreto per mettere in sicurezza la Ghelas, partendo dalla definizione di un nuovo contratto e da una gestione più oculata ed efficiente dei servizi. Questo risultato rappresenta un passo avanti importante verso una gestione più sostenibile e responsabile dell’azienda. Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto e per l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo". Ci sono ancora capitoli da affrontare, principalmente di tenuta finanziaria e che si legano al passato. Il management ha avviato azioni giudiziarie per il recupero di crediti non riconosciuti dalla burocrazia municipale. Quello del personale è un altro punto da valutare con attenzione: la soglia è molto limitata quanto ai numeri, attenuata da assunzioni a tempo determinato. L'amministrazione vuole un rilancio di Ghelas e l'azienda è spesso attiva negli interventi di manutenzione e decoro, disposti da Palazzo di Città. Si va avanti, adesso con il bilancio, e con un management di fatto confermato, indipendentemente da eventuali riflessioni politiche.