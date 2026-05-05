Ghelas, Odv a Fasulo: ex sindaco nominato per tre anni

Come riportato nel provvedimento firmato da Siragusa, la scelta ricaduta sull'avvocato Fasulo si deve alla sua "maggiore idoneità", sulla scorta dei titoli indicati

Gela. Sarà l'avvocato Angelo Fasulo, ex sindaco, a occuparsi di monitorare tutte le procedure interne alla multiservizi Ghelas. È stato infatti nominato componente monocratico dell'Odv, l'organismo di vigilanza della società in house. Il rup ha provveduto alla disamina dei titoli dei candidati in lizza, che hanno risposto all'avviso pubblico. Erano tre i legali che hanno avanzato richiesta, compreso lo stesso Fasulo. La disamina dei titoli e del curriculum ha dato il via libera all'ex primo cittadino, che ormai da anni ha lasciato il Pd, diventando dirigente di Noi Moderati. Il manager Guido Siragusa ha preso atto dell'esito delle verifiche, avallando l'incarico a Fasulo che avrà durata triennale. Una nomina che arriva in un frangente molto complesso per la società. L'amministrazione comunale ha rilasciato un'interpretazione dell'atto di nomina dell'attuale manager che dovrebbe condurre alla scadenza con l'approvazione del bilancio 2025, che però necessita ancora di svariati approfondimenti, come emerso durante l'assemblea della scorsa settimana. Ghelas cerca stabilità e certezze, anzitutto sui numeri dei fondi pensione dei lavoratori e sui crediti non ancora riconosciuti dal municipio: punti dirimenti per la tenuta aziendale. Fasulo ha già svolto incarichi analoghi per altre amministrazioni pubbliche. Certamente, sotto una lente di ingrandimento politica, non può ritenersi vicino all'amministrazione Di Stefano, dato che il gruppo di Noi Moderati, due anni fa alle amministrative, sostenne, al primo turno, "Alleanza per Gela" di Salvatore Scerra, per poi confluire sul centrodestra ufficiale dell'ingegnere Grazia Cosentino. Come riportato nel provvedimento firmato da Siragusa, la scelta ricaduta sull'avvocato Fasulo si deve alla sua "maggiore idoneità", sulla scorta dei titoli indicati.