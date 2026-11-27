Conti Ghelas, nuova verifica operativa per gli adeguamenti contrattuali: convocata assemblea

L'adeguamento contrattuale, così, diventa uno scenario che potrà porre impulsi in più per risanare una società ancora alla ricerca di un equilibrio sul lungo periodo

Gela. Dopo il tavolo operativo di mercoledì, anche questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano, a Palazzo di Città, ha coordinato l'attività tecnica rispetto agli adeguamenti contrattuali richiesti da tempo dal management per la società Ghelas. Lo spazio di manovra per andare incontro alle indicazioni poste dalla guida aziendale, al fine di tutelare il prosieguo della multiservizi, pare esserci passando anche dalle economie maturate. Soprattutto il prossimo anno sarà un banco di prova importante per la tenuta aziendale. Ghelas chiuderà il bilancio 2025 con una perdita superiore ai centomila euro, dovuta al nuovo sistema contrattuale e alla revoca governativa della misura di decontribuzione sud. Il sindaco, già da diverso tempo, insiste affinché la burocrazia comunale assicuri tutti i capitoli finanziari destinati alla società in house, amministrata dal manager Guido Siragusa. Si vaglierà pure la strada di un'eventuale variazione di bilancio da portare in consiglio comunale. E' ufficiale, invece, la convocazione dell'assemblea della multiservizi, indetta dallo stesso Siragusa. La prossima settimana, il management, gli organi tecnici e di controllo e il sindaco Terenziano Di Stefano, saranno chiamati a pronunciare l'ultima parola sul bilancio 2025, che verrà approvato appunto con una perdita finanziaria. L'adeguamento contrattuale, così, diventa uno scenario che potrà porre impulsi in più per risanare una società ancora alla ricerca di un equilibrio sul lungo periodo, con un'attività in essere che Siragusa ha concentrato su un capitolo delicato, quello delle quote del tfr dei dipendenti non versate per anni ai fondi pensione. Le transazioni con i lavoratori sono state definite e attendono solo il lasciapassare dell'ufficio provinciale del lavoro. Le quote non versate sono state, per un lungo lasso di tempo, un vulnus economico che il management Ghelas, negli ultimi due anni, ha voluto analizzare con attenzione, per non aggravare la pressione sulla società. Tra le altre cose, l'in house attende decisioni giudiziarie su crediti che la burocrazia comunale non ha riconosciuto ma che potrebbero diventare determinanti per il prosieguo. Oltre al bilancio, in assemblea ci saranno le relazioni accompagnatorie.