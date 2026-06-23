Ghelas, maggioranza compatta su variazione di bilancio: "Controlli sono massimi"

Ok al provvedimento

Gela. La variazione di bilancio per la rimodulazione degli stanziamenti a Ghelas trova la piena condivisione della maggioranza consiliare. L'atto è passato con il voto favorevole dei consiglieri che sostengono il sindaco Terenziano Di Stefano. Astenuti invece i consiglieri di opposizione. Il primo cittadino ha fatto una breve sintesi della condizione attuale della municipalizzata. "Il controllo è massimo e abbiamo attivato tutte le procedure di questo tipo - ha detto - sappiamo che può non bastare ma abbiamo un fondo preciso per le eventuali perdite. Sui fondi pensione, posso dire che fino a oggi tutti i lavoratori che hanno cessato il servizio hanno ottenuto ciò che gli spettava. L'unica questione è quella su mora e interessi per le quote non versate". L'aula ha detto sì alla variazione di bilancio anche per il servizio di randagismo e per uno dei progetti finanziati con fondi Pnrr.