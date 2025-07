Ghelas, firmato il contratto: iniziata la nuova fase, ci saranno incontri operativi

Il contratto segue un'impronta decisamente differente rispetto al passato

Gela. La nuova fase della Ghelas multiservizi, almeno sul piano organizzativo e di programmazione, è iniziata oggi. Sono state apposte, ufficialmente, le firme sul nuovo contratto, compresa quella del manager Guido Siragusa. Proprio il contratto era atteso da circa sei anni, per superare la lunga stagione delle proroghe. E' stato approvato la scorsa settimana dal civico consesso, al termine di un complesso lavorio burocratico e amministrativo. In settimana, sono previsti incontri tra il management aziendale e i riferimenti tecnici del municipio, allo scopo di delineare le nuove modalità. Il contratto infatti segue un'impronta decisamente differente rispetto al passato. Non più il calco del mero canone ma pagamenti commisurati alle prestazioni e ai lavori effettuati dall'in house, sulla base delle intese. L'amministrazione comunale, già in aula consiliare la scorsa settimana, ha parlato di “un atto storico” che garantisce l'azienda, lungo un arco triennale, coperto anno per anno. I passi ulteriori da muovere sono ancora parecchi: dai crediti vantati nei confronti del municipio, al bilancio e fino al taglio lineare da duecentomila euro che va superato, per arrivare infine a un incremento del personale, che allo stato sarebbe essenziale ma in mancanza dei presupposti, in un Comune in dissesto.