Ghelas, Comune autorizza i pagamenti per i servizi: prenotati 283 mila euro

Nelle scorse ore, gli uffici del settore bilancio hanno rilasciato il provvedimento che impegna un totale di 283 mila euro

Gela. I tempi degli uffici comunali, secondo le organizzazioni sindacali di settore, continuano a essere troppo lunghi per ciò che concerne lo sblocco delle somme dovute mensilmente alla società Ghelas multiservizi. Una condizione che poi si ripercuote sugli stipendi dei lavoratori, come hanno riferito le segreterie di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ugl terziario. E' stato richiesto un incontro urgente al sindaco Terenziano Di Stefano, all'amministratore della società Guido Siragusa e al segretario generale del Comune Giovanni Curaba. Nelle scorse ore, gli uffici del settore bilancio hanno rilasciato il provvedimento che impegna un totale di 283 mila euro proprio in favore di Ghelas, per i servizi resi da contratto. Circa 161 mila euro sono previsti per “costi del personale”. Il management Ghelas può autorizzare i pagamenti ai lavoratori solo avendo le somme disponibili e non è la prima volta che si accertano tempi più lunghi da parte di Palazzo di Città: qualche mese fa sindacati e dipendenti hanno organizzato un sit-in davanti al municipio. I vertici Ghelas, peraltro, devono già sostenere uno stato di fatto generale della società, tenuta sotto stretta osservazione.