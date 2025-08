Ghelas, bilancio in dirittura d'arrivo: sui crediti del passato si va verso azioni giudiziarie

Avere quelle somme diventa essenziale per una società che deve mantenere gli equilibri economici. Sono crediti maturati nel passato. Tra Ghelas e l'attuale amministrazione, invece, prevale un dialogo piuttosto ben avviato

Gela. Il nuovo contratto ha sicuramente dato garanzie maggiori alla multiservizi Ghelas, che ormai da mesi è impegnata in un'attività costante in diverse aree della città, anzitutto con interventi per il decoro. L'amministrazione comunale conta parecchio su una Ghelas da rimettere a regime, quanto a interventi e a efficacia organizzativa. In tal senso, non mancano i contatti con il manager aziendale Guido Siragusa. Proprio il vertice di Ghelas ha man mano sviluppato un percorso che ha condotto a nuove assunzioni, seppur a tempo determinato, vista la condizione di dissesto del Comune, e dovrebbe portare a nuovi innesti, per rafforzare il settore delle manutenzioni. Rimangono capitoli delicati da risolvere definitivamente. Il bilancio della multiservizi, salvo sorprese, dovrebbe essere presentato e vagliato, in sede di assemblea, tra fine agosto e le prime settimane di settembre. Qualche mese fa, su richiesta dell'amministrazione comunale, si scelse di attendere. L'in house deve recuperare crediti pregressi, legati al passato, per i quali gli uffici comunali, allo stato, non hanno dato l'assenso. Uno stop che indurrà inevitabilmente l'azienda ad attivare iniziative giudiziarie. Avere quelle somme diventa essenziale per una società che deve mantenere gli equilibri economici e che già risente di una chiara carenza di organico. Le pendenze pregresse, per le quali sono maturati i crediti contesi, riguardano rapporti contrattuali con precedenti amministrazioni comunali. Tra Ghelas e l'attuale amministrazione, invece, prevale un dialogo piuttosto ben avviato. I rapporti istituzionali con il manager Siragusa, scelto un anno fa dall'ex sindaco Greco, non sembrano per nulla in bilico, almeno in questa fase. Le azioni giudiziarie, per rivendicare i crediti da Ghelas ritenuti pienamente legittimi, sono necessarie anche nell'ottica delle verifiche svolte dai magistrati della Corte dei Conti, sempre molto attenti nel valutare i rapporti di debito-credito tra l'ente comunale e la società multiservizi.