Ghelas, bilancio e non solo: con lo strumento finanziario la continuità affidata a Siragusa

Gela. Il bilancio della municipalizzata Ghelas non è solo un atto dovuto (che salvo sorprese sarà varato domani nel corso dell'assemblea già fissata nelle scorse settimane), per assicurare la tenuta finanziaria dell'azienda, ma di fatto è una conferma dei vertici societari. Poco più di un anno fa, quando l'amministrazione del sindaco Terenziano Di Stefano si insediò in municipio, tanti davano già per conclusa l'esperienza alla testa di Ghelas dell'ex consigliere comunale e già segretario cittadino del Pd, Guido Siragusa, pochi mesi prima nominato dall'ex sindaco Lucio Greco. Sembrava che il posto dell'attuale manager potesse finire nel potenziale calderone della governance politica e del più classico sottogoverno da affidare agli alleati del primo cittadino. Man mano, invece, il dialogo tra Di Stefano e Siragusa è diventato più convinto, seguendo la scia programmatica di un non facile rilancio aziendale. Il nuovo contratto varato dall'assise civica, su iniziativa dell'amministrazione e del management societario, è stato una conferma piuttosto netta. L'assemblea di domani si riunisce esclusivamente per affrontare il punto dell'approvazione del bilancio. Non ci sono altri temi da approfondire, almeno per ora. Ghelas, nei mesi, ha iniziato a diventare più presente in varie zone della città. Già sul finire dello scorso anno, per lavori finalizzati al decoro urbano, l'amministrazione ha puntato sulla società in house, che intanto ha messo insieme più operatori, seppur assunti solo a tempo determinato. L'organico andrebbe rafforzato in misura maggiore ma il dissesto dell'ente comunale non consente troppe soluzioni alternative. Siragusa proseguirà nella sua azione di gestione, contando certamente sul sostegno di una buona parte dell'alleanza del sindaco. Ci sono i rapporti di credito che l'azienda vanta verso Palazzo di Città, trasfusi in azioni giudiziarie per il recupero. La giunta ha deliberato la revoca del taglio lineare del canone, risalente a due anni fa ma disposto in regime di proroga e per il management della multiservizi del tutto illegittimo. In diverse situazioni, sono stati proprio gli operatori di Ghelas a concentrare i loro interventi in zone indicate dall'amministrazione, allo scopo di ripristinare un maggiore decoro. Il lavoro da condurre è ancora notevole (compreso quello per l'efficientamento energetico) e le poche risorse di personale non consentono piena autosufficienza. Con il bilancio, si aggiunge un'ulteriore garanzia finanziaria: per Ghelas è imprescindibile. Siragusa e gli uffici aziendali, in più frangenti si sono affidati a un legale esterno, l'avvocato Emanuele Maganuco, e hanno lavorato con parecchia intensità allo strumento finanziario. Contemporaneamente, si sono trovati a rispondere a richieste trasmesse dalla Corte dei Conti. Il sindaco Di Stefano, in un fine d'anno dedicato a tappe cruciali come quella del bilancio comunale stabilmente riequilibrato, non farà passi indietro rispetto all'attuale governance istituzionale e aziendale: fino a oggi gli ha permesso di mantenere la continuità, affidandosi a Siragusa.

In foto il manager Ghelas Guido Siragusa