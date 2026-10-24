La richiesta Ghelas, bilancio alle porte: relazione al Comune per adeguare il contratto

La richiesta è chiara: il contratto va adeguato

Gela. Novembre sarà il mese che porterà, dopo vari approfondimenti e verifiche tecniche, al bilancio della Ghelas multiservizi. Lo scoglio maggiore, per diverso tempo, è stato quello della voce dei fondi pensione, con le quote che le precedenti gestioni non versarono per un lungo lasso di tempo. Il via libera alle transazioni con i lavoratori della società in house, che stanno per essere formalizzate in sede di ufficio provinciale del lavoro, sostanzialmente chiudono il cerchio. E' stata l'assemblea della società a dare l'impulso finale alle conciliazioni, come abbiamo riferito. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha accolto il piano predisposto dal manager Ghelas Guido Siragusa e dai consulenti che seguono la società. I dipendenti non perderanno ciò che gli spetta: è questo il presupposto di base degli accordi. “Il bilancio sarà in assemblea, penso intorno al 15 novembre – dice Siragusa – i numeri ci sono tutti e chiaramente sarà il primo bilancio con il nuovo contratto e senza la misura decontribuzione sud, eliminata dal governo nazionale, che per la società era invece una garanzia importante, soprattutto per un 2025 che ha segnato l'incremento del costo del lavoro e dei materiali”. La perdita dovrebbe aggirarsi intorno ai duecentomila euro, come indicato dal sindaco. Sarà comunque coperta con il capitale sociale. Gli uffici della multiservizi hanno trasmesso a quelli comunali una relazione dettagliata sui costi del lavoro e dei materiali, affrontati dalla società. La richiesta è chiara: il contratto va adeguato. “Anche perché Ghelas, ad esempio sulle manutenzioni, applica una scontistica di almeno il trenta per cento mentre la media generale è del tre-quattro per cento”, sottolinea Siragusa che insieme agli uffici aziendali ha lavorato per predisporre cifre e dati specifici. Nei prossimi giorni, dovrebbe concludersi l'iter per avere nuovamente in organico sette operai interinali. La procedura di selezione della società che li fornirà è stata ultimata. Ghelas sconta l'assenza di una soglia sufficiente di personale, principalmente per le manutenzioni. I sette lavoratori interinali avevano già fornito un supporto notevole, a maggior ragione con gli affidamenti che l'azienda ha ottenuto dall'ente comunale. Quello del personale è un fronte che il management Ghelas intende comunque approfondire ulteriormente, anche con pareri legali, allo scopo di pervenire a un potenziamento della forza lavoro, fondamentale per dare seguito al contratto e alle commesse affidate dal Comune. Fatturare, con la nuova tipologia contrattuale, per la società diventa cruciale, dato che è stato del tutto superato il criterio del canone fisso assicurato dal Comune. Dall'amministrazione comunale, infine, il vertice Ghelas attende il sì definitivo all'affidamento del servizio parcheggi e strisce blu, che dovrebbe essere imminente.