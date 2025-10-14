Ghelas, assemblea a fine mese per il bilancio: si chiude per lo strumento finanziario

L'approvazione del bilancio darà una garanzia di tenuta finanziaria in più e la gestione Siragusa pare avere un certo assenso da parte del sindaco e di buona parte della sua maggioranza

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato varato dalla giunta era già un preciso punto nella programmazione amministrativa del sindaco Di Stefano e della sua maggioranza. Ora, spetterà al consiglio comunale mettere la sigla finale, in attesa poi del successivo riscontro ministeriale. Gli ultimi mesi dell'anno, per l'amministrazione comunale, saranno di finalizzazione rispetto a diversi passaggi finanziari e di gestione. Il cerchio si chiuderà a breve pure per Ghelas. A fine mese, è fissata l'assemblea per il voto sul bilancio della società in house. I revisori aziendali hanno provveduto alle verifiche e gli atti sono nella disponibilità degli uffici comunali. L'assemblea dovrà prenderà atto del percorso espletato e pronunciare il sì definitivo allo strumento finanziario, in presenza del sindaco Di Stefano, che rappresenta il socio unico, dato che Ghelas è completamente controllata dall'ente comunale. La giunta, di recente, ha depennato il taglio lineare dei canoni deciso due anni fa dalla precedente amministrazione, ma in regime di proroga contrattuale. Taglio che il management dell'in house aveva deciso di portare in giudizio ma che il provvedimento avallato dal sindaco e dagli assessori ha fatto venire meno definitivamente. Sul tavolo, rimangono crediti del passato, a oggi non riconosciuti come tali dagli uffici del municipio. Il manager Guido Siragusa, a tutela dell'azienda, ha provveduto a dare mandato per agire in via giudiziaria. Scelte che non appaiono pesare nel rapporto istituzionale tra la guida della multiservizi e l'amministrazione comunale. L'approvazione del bilancio sarà un'altra tappa nel processo di risanamento di una società che necessiterebbe di nuovi innesti tra le file del personale ma che attualmente deve fare di necessità virtù, con le poche assunzioni di giardinieri, a tempo determinato, che in questi mesi hanno contribuito a rafforzare l'azione di manutenzione del verde. Ghelas, nella prospettiva dell'amministrazione comunale, può diventare un'entità aziendale strutturata, coprendo più settori, con il nuovo contratto autorizzato negli scorsi mesi. L'approvazione del bilancio darà una garanzia di tenuta finanziaria in più e la gestione Siragusa pare avere un certo assenso da parte del sindaco e di buona parte della sua maggioranza.

In foto l'amministratore Ghelas Guido Siragusa