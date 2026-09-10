Ghelas, "altri ritardi nei pagamenti degli stipendi": sindacati chiedono incontro urgente

Le tre segreterie sindacali, in maniera congiunta, si dicono pronte a “mettere in campo tutte le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori, il loro salario e la loro dignità”

Gela. “Ancora ritardi nel pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori della Ghelas multiservizi”. Le segreterie sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ugl terziario, con i segretari Nuccio Corallo, Antonio Mancuso e Patrizia Abbenanti, chiedono un incontro urgente al sindaco Terenziano Di Stefano, al manager dell'azienda Guido Siragusa e al segretario generale del Comune Giovanni Curaba. “Non è più accettabile che siano sempre i lavoratori a pagarne le conseguenze per ritardi e inefficienze della macchina burocratica comunale. Ci sentiamo presi in giro per l'ennesima volta. Gli uffici comunali, ci viene riferito - spiegano i segretari - tardano a pagare le fatture di Ghelas e i lavoratori non ricevono i pagamenti in tempo. Erano stati presi impegni precisi. Alle parole seguano i fatti. Questi ritardi pesano su lavoratori che ogni giorno assicurano servizi. Si mettano in campo tutte le misure necessarie per impedire che situazioni simili si ripetano di nuovo”. Le tre segreterie sindacali, in maniera congiunta, si dicono pronte a “mettere in campo tutte le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori, il loro salario e la loro dignità”.